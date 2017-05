Diego Costa na celowniku Chińczyków. Wielka kasa w grze

Napastnika Chelsea Londyn Diego Costę kusi chiński klub Tianjin Quanjian. - Jestem odpowiedzialny za własną przyszłość, ale to nie znaczy, że jadę do Chin - powiedział Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem.

Zdjęcie Diego Costa /PAP/EPA

Kilka dni temu w mediach pojawiła się wypowiedź właściciela Tianjin Quanjian Shu Yuhui, który stwierdził, że ma zgodę na transfer "dwóch, trzech gwiazd". Angielskie media twierdzą, że chodzi m.in. o Diego Costę. Chiński klub jest skłonny zapłacić za 28-letniego napastnika aż 75 milionów funtów. Na dodatek, Diego Costa mógłby liczyć na bajeczne zarobki.



Reprezentant Hiszpanii jest jednym z kluczowych zawodników Chelsea w tym sezonie. W Premier League trafił 20 razy do siatki rywali, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Więcej od niego mają tylko Romelu Lukaku z Evertonu (24 gole) i Harry Kane z Tottenhamu (21).



Kontrakt Diego Costy z Chelsea obowiązuje jeszcze przez dwa lata.



Podopieczni Antonio Conte są o krok od wywalczenia mistrzowskiego tytułu. "The Blues" mają siedem punktów przewagi nad drugim Tottenhamem. Obie drużyny mają do rozegrania jeszcze po trzy spotkania. Jeśli drużyna ze Stamford Bridge pokona w piątek na wyjeździe West Bromwich Albion, to zapewni sobie szósty w historii klubu tytuł mistrza Anglii.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Premier League