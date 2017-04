Derby Liverpoolu i Arsenal - Manchester City hitami 30. kolejki Premier League

Derbowe spotkanie Liverpoolu z Evertonem na Anfield zainauguruje 30. kolejkę Premier League. Goście nie wygrali na tym stadionie od 18 lat. Ciekawie będzie także w ostatnim meczu tej serii, gdy Arsenal podejmie w Londynie Manchester City.

Everton chce przełamać złą serię występów na Anfield, gdzie ostatnio zdobył komplet punktów w 1999 roku. Jeśli "The Toffees" zdołają się przełamać, dołączą do rywalizacji o pierwszą czwórkę tabeli, dającą prawo gry w Lidze Mistrzów. Obecnie zajmują siódme miejsce z 50 punktami, ze stratą sześciu do czwartego w tabeli sobotniego rywala.

Everton ma jednak problem z zestawieniem defensywy. Podczas przerwy na mecze reprezentacji kontuzji doznali Irlandczyk Seamus Coleman oraz Argentyńczyk Ramiro Funes Mori. Obaj będą pauzować prawdopodobnie do końca sezonu. To duże osłabienie dla zespołu, który w siedmiu z dziesięciu ostatnich meczów ligowych nie stracił bramki.

- Ten element gry udało nam się ostatnio bardzo poprawić. Czyste konto zawsze zwiększa szansę na zwycięstwo, a do tego znaleźliśmy też sposób na zdobywanie goli - powiedział inny obrońca Leighton Baines.

Z kolei Liverpool stracił na kilka tygodni pomocnika Adama Lallanę. Anglik doznał urazu uda w spotkaniu z Litwą (2-0).

Derby tego miasta czasem nazywane są "derbami przyjaźni". Według znanego żartu, oba kluby jednoczy... wspólna nienawiść do Manchesteru United. Prawdą jest w każdym razie, że akty przemocy pomiędzy sympatykami tych drużyn należą do rzadkości, za to częste są gesty solidarności i wsparcia w obliczu tragedii, np. Hillsborough, ale i sukcesów. Gdy w 2005 roku Liverpool triumfował w Lidze Mistrzów, kibice ubrani w niebieskie koszulki Evertonu świętowali na ulicach wspólnie z fanami "The Reds".

- Zawsze jest trochę wrogości, ale nie sądzę, żeby między klubami była jakaś nienawiść. Na każde derby czeka się z niecierpliwością. W tym mieście fajne jest to, że często nawet w jednej rodzinie są podziały na kibiców Liverpoolu i Evertonu - ocenił bramkarz gospodarzy Belg Simon Mignolet.

Mecz na Anfield rozpocznie się w sobotę o 13.30. O 16 swoje spotkanie z Crystal Palace rozpocznie lider Chelsea Londyn. Podopieczni Włocha Antonio Conte mają 69 punktów i o 10 wyprzedzają drugi Tottenham Hotspur, który w tym samym czasie zmierzy się na wyjeździe z Burnley.

Wtedy też walcząca o utrzymanie ekipa Hull City, której piłkarzem jest Kamil Grosicki, podejmie West Ham United, a ustępujący mistrz Leicester City Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego zagra przed własną publicznością ze Stoke City. Z kolei o 18.30 Artur Boruc z AFC Bournemouth postara się na stadionie rywala powstrzymać napastników klubu Southampton, w którym kiedyś występował.

W niedzielę o 14.30 między słupkami bramki Swansea City stanie Łukasz Fabiański, a "Łabędzie" zmierzą się u siebie z Middlesbrough. Dwie i pół godziny później rozpocznie się ważne dla układu górnej części tabeli starcie Arsenalu z Manchesterem City.

"Kanonierzy", którzy przegrali cztery z ostatnich pięciu spotkań ligowych, są pod coraz większą presją, którą szczególnie odczuwa trener Arsene Wenger. Niedawno Francuz obchodził 20-lecie pracy w tym klubie, ale nie wiadomo, czy będzie go prowadził jeszcze w przyszłym sezonie.

Wenger podkreślił jednak, że nie to jest najważniejsze.

- Moi piłkarze nie mogą wykorzystywać argumentu o mojej niepewnej sytuacji jako wymówki. Chodzi o to, żeby wykazać się profesjonalizmem i skupiać się na tym co ważne, a nie na szukaniu usprawiedliwienia - powiedział Francuz.