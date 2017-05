Derby County zainteresowane Krystianem Bielikiem

Z końcem czerwca wygasa wypożyczenie Krystiana Bielika do FC Birmingham City. 19-letni zawodnik nie wróci jednak raczej do Arsenalu Londyn, gdyż zainteresowanie piłkarzem wyraża kilka klubów Championship, na czele z Derby County.

Zdjęcie Krystian Bielik /Simon Galloway /East News

Bielik został wypożyczony do Birmingham w zimowym okienku transferowym. Ówczesny trener Gianfranco Zola stawiał na Polaka, który grał jako jeden z trójki środkowych obrońców i zbierał bardzo dobre recenzje.

Nieco ponad miesiąc temu Zolę na stanowisku zastąpił jednak Harry Redknapp, który nie widzi dla Bielika miejsca w "jedenastce" i raczej nie zdecyduje się na zatrzymanie piłkarza w klubie na przyszły sezon.

Powrót środkowego obrońcy do Arsenalu nie jest jednak zbyt prawdopodobny, zwłaszcza, że miałby on nikłe szanse na przebicie się do składu "Kanonierów", a występy w drużynie młodzieżowej nie zapewnią mu odpowiedniej możliwości rozwoju.

Rękę w stronę Bielika chce wyciągnąć kilka klubów Championship, a najbardziej zainteresowane młodym zawodnikiem jest Derby County. Lokalny portal Derbytelegraph.co.uk poświęcił nawet długi artykuł poświęcony Polakowi, gdzie nazywa go podstawowym celem transferowym klubu.

"Jest niesamowicie utalentowany. Nie ma żadnych wątpliwości, co do jego zdolności. Po piłkarzu który przychodzi z Arsenalu spodziewasz się, że będzie dobrze operował piłką i nie zawiedliśmy się" - mówi w rozmowie z portalem dziennikarz związany z klubem z Birmingham.



"Wykazywał się opanowaniem w bloku defensywnym, który wcale nie funkcjonował zbyt dobrze. Wyróżniał się, choć chyba był trochę przytłoczony siłowym stylem gry rywali" - dodaje.

Derby zajęło dziewiąte miejsce na zapleczu Premier League. Birmingham, gdzie poza Bielikiem występuje także Tomasz Kuszczak, uplasowało się na 19. lokacie.

WG