Dele Alli trafi do Bayernu Monachium?

To byłby absolutny rekord! Bayer Monachium jest gotowy zapłacić 98 milionów euro, aby sprowadzić do stolicy Bawarii gwiazdę Tottenhamu Hotspur, Dele Allego - donosi "The Times".

Dele Alli to niekwestionowana gwiazda Tottenhamu Hotspur. 20-letni Anglik, który ma również nigeryjskie korzenie, trafił do Tottenhamu dwa lata temu z MK Dons.

Półtora sezonu w Premier League wystarczyło, aby środkowy pomocnik zwrócił na siebie uwagę największych klubów. "The Times" donosi, że znalazł się na celowniku Bayernu Monachium, a Niemcy są tak zdeterminowani, aby go sprowadzić, że są gotowi zapłacić rekordowe 98 milionów euro. Kwotą transferu Bayern chciałby odstraszyć inne kluby, które interesują się 20-latkiem, takie jak Real Madryt, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain.



Do tej pory najdroższym zawodnikiem, którego Bawarczycy sprowadzili był Javi Martinez. Za Hiszpana, Bayern zapłacił Athletikowi Bilbao 40 milionów euro.

Dele Alli nie zwalnia także w tym sezonie. We wszystkich rozgrywkach strzelił już 13 goli i zaliczył pięć asyst. Na koncie ma 15 występów w reprezentacji Anglii, dla której zdobył dwie bramki.



Piłkarzem Bayernu Monachium jest Robert Lewandowski.