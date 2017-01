David Beckham w 2003 roku mógł trafić do Barcelony, ale on wybrał Real

David Beckham przyznał, że Manchester United w 2003 roku chciał go sprzedać do FC Barcelona, ale on wybrał Real Madryt.

Zdjęcie David Beckham prezentowany przez Real Madryt /AFP

To nie było najprzyjemniejsze rozstanie w historii. Po sześciu mistrzostwach Anglii i jednym zwycięstwie w Lidze Mistrzów, angielski pomocnik przeszedł do "Królewskich" za kwotę około 35 miliona euro.

Beckham przyznał teraz, że "Czerwone Diabły" już wcześniej dogadały się w sprawie transferu z Barceloną, jednak były kapitan reprezentacji Anglii pozostał nieugięty, wybierając Madryt.

"To nie była żadna zemsta. Byłem urażony i zły w tamtym momencie, a także tym, jak rozwijała się sytuacja, ponieważ w trakcie sezonu byłem odsuwany od niektórych meczów, ale nigdy nie myślałem, że to doprowadzi do mojego odejścia" - przyznał Anglik na antenie radia BBC.

"Słyszałem jednak plotki, że mogę zostać sprzedany. Byłem na wakacjach z Victorią w Stanach Zjednoczonych i zadzwonił jeden z moich przyjaciół, który powiedział mi, że antenie Sky Sports podano, że Manchester United doszedł do porozumienia w sprawie mojego transferu do Barcelony. Stwierdziłem wtedy 'to nie w porządku, ja o tym nic nie wiem" - dodał.

"Potem poleciałem do Londynu. Chciałem porozmawiać z Peterem Kenyonem i starałem porozmawiać z menedżerem, ale odmówili. Powiedziałem 'muszę z nim porozmawiać, aby zrozumieć o co chodzi'. W końcu powiedział mi 'to prawda, doszliśmy do porozumienia'. Potem porozmawiałem z agentem i powiedziałem mu 'jeśli mam odejść, to przejdę do Madrytu'. W ciągu jednego dnia usiadłem z prezesem Realu i uzgodniliśmy warunki mojego transferu" - mówił Beckham.

Były pomocnik "Czerwonych Diabłów" stwierdził, że nigdy nie zamierzał opuszczać Old Trafford.

"Nie oglądałem meczów Manchesteru United przez trzy lata. Byłem zaszokowany i zdewastowany, ponieważ przecież niedawno wygraliśmy ligę. Bez żadnych wątpliwości, chciałem zakończyć karierę na Old Trafford, ponieważ Manchester United to był mój klub" - powiedział Beckham.