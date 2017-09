Danny Drinkwater podpisał kontrakt z Chelsea Londyn

Były pomocnik Leicester City, Danny Drinkwater podpisał 5-letni kontrakt z Chelsea Londyn. 27-latek kosztował 35 milionów funtów.

Zdjęcie Danny Drinkwater /AFP

Chelsea Londyn nie próżnowała podczas ostatniego dnia okienka transferowego. Zespół mistrza Anglii wzmocnił pomocnik Leicester City Danny Drinkwater. 27-latek jest wychowankiem Manchesteru United.



Reklama

W pierwszej drużynie „Czerwonych Diabłów” nie zagrał ani razu. Zawodnik trafił kilkukrotnie na wypożyczenie do innych klubów, najpierw do Huddersfield Town. Później grał dla takich klubów jak: Cardiff City, Watford, Barnsley. W styczniu 2012 roku, na zasadzie wolnego transferu, przeszedł do Leicester City.



Trener „Lisów” Nigel Pearson mocno na niego postawił. Drinkwater wykorzystał otrzymaną szanse i stał się ważnym zawodnikiem pierwszego składu. W 2016 roku 27-latkowi udało się wywalczyć z Leicester City mistrzostwo Anglii. Był to pierwszy tytuł w historii tego klubu.

Teraz Drinkwater trafił do Chelsea Londyn. 27-latek stał się szóstym wzmocnieniem „The Blues”. Wcześniej na Stamford Bridge pojawili się Willy Caballero, Antonio Rudiger, Tiemoue Bakayoko, Alvaro Morata, i David Zappacosta.



MC