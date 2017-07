Danilo z Realu Madryt do Manchesteru City

Brazylijczyk Danilo przeszedł z Realu Madryt do Manchesteru City za kwotę szacowaną na 26,5 miliona funtów. O transferze poinformowały w niedzielę oba piłkarskie kluby. 26-letni obrońca podpisał pięcioletni kontrakt.

Zdjęcie Danilo /AFP

"Kilka innych klubów chciało mnie ściągnąć, ale moim marzeniem zawsze była gra pod wodzą Josepa Guardioli. Kiedy tylko usłyszałem, że jest mną zainteresowany, wiedziałem, że chcę zostać piłkarzem Manchesteru City" - powiedział Danilo.

Reklama

"The Citizens" wydali już prawie 150 milionów na transfery tego lata. Wcześniej do trzeciej drużyny minionego sezonu angielskiej ekstraklasy dołączyli Kyle Walker z Tottenhamu Hotspur (45 mln funtów), Portugalczyk Bernardo Silva z AS Monaco (43 mln) oraz brazylijski bramkarz Ederson Moraes z Benfiki Lizbona (35 mln).

Lada dzień kontrakt z City ma podpisać także Francuz Benjamin Mendy, również z AS Monaco. Kwotę transferu oszacowano na 52 miliony funtów.

Danilo spędził w Realu Madryt dwa sezony. W tym czasie triumfował w ekstraklasie, dwukrotnie w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata, zdobył także Superpuchar UEFA.

"Danilo może grać zarówno w obronie, jak i w pomocy, a to zwiększa możliwości trenera" - powiedział dyrektor sportowy Manchesteru City Txiki Begiristain, cytowany przez BBC.

Pierwszy w sezonie 2017/18 mecz Premier League podopieczni Guardioli rozegrają 12 sierpnia. Rywalem będzie beniaminek Brighton & Hove Albion.