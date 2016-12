"Dajcie Chelsea trofeum za mistrzostwo już teraz"

Chelsea Londyn powinna już otrzymać trofeum za mistrzostwo Anglii, uważa Robbie Savage, były piłkarz, a obecnie ekspert piłkarski w BBC.

Zdjęcie Piłkarze Chelsea Londyn /Jordan Mansfield /Getty Images

Liderujący "The Blues" mają już siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City, a do zakończenia sezonu pozostała połowa rozgrywek.

"Dajcie im trofeum już teraz, nie widzę nikogo, kto może ich dogonić. Świetnie grają w obronie i świetnie grają w ataku. Oni mogą zagrać w każdym stylu i potrafią skruszyć każdego rywala" - powiedział Savage po zwycięstwie Chelsea nad AFC Bournemouth 3-0, które było 12. z rzędu w lidze, dzięki czemu pobili klubowy rekord.

Jeśli "The Blues" pokonają w sylwestra Stoke City na Stamford Bridge, a 4 stycznia wygrają z Tottenhamem na White Hart Lane, to wyrównają osiągnięcie Arsenalu Londyn z 2002 roku, który odniósł 14 kolejnych zwycięstw, co jest rekordem Premier League.