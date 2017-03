Craig Shakespeare poprowadzi Leicester City do końca sezonu

Craig Shakespeare poprowadzi Leicester City do końca obecnego sezonu - poinformował klub na swojej stronie internetowej. Barw "Lisów" bronią Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski.

W ubiegłym sezonie piłkarze Leicester City zdobyli mistrzostwo Anglii. "Lisy" do tego wielkiego i sensacyjnego sukcesu poprowadził Claudio Ranieri. Ten sezon jest jednak nieudany i dlatego dwa tygodnie temu zwolniony został Włoch z powodu słabych wyników. Po nim zespół przejął Craig Shakespeare, który miał być trenerem tymczasowym. Władze "Lisów" postanowiły powierzyć drużynę 53-letniemu szkoleniowcowi do końca sezonu. Na taką decyzję wpływ miały na pewno ostatnie wyniki, czyli zwycięstwa nad Liverpoolem i Hull City. "Lisy" mają także szansę na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu z Sevillą przegrali 1-2, a rewanż, który odbędzie się we wtorek, zagrają u siebie.



"Umiejętności trenerskie Craiga są wysokie, a na dodatek dobrze zna klub. Kiedy dwa tygodnie temu poprosiliśmy go, żeby przejął drużynę, wiedzieliśmy, że będzie w dobrych rękach. Zainicjował pozytywne zmiany, pokazując wielkie zdolności przywódcze. Zaproponowaliśmy Craigowi prowadzenie drużyny do końca obecnego sezonu i jesteśmy zadowoleni, że się zgodził" - powiedział wiceprezydent klubu Aiyawatt Srivaddhanaprabha.



Shakespeare dołączył do sztabu szkoleniowego Leicester City w 2008 roku. Dwa lata później odszedł do Hull City, ale po roku wrócił na King Power Stadium.

