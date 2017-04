Claudio Bravo kontuzjowany. Koniec sezonu bramkarza?

W czwartkowych derbach Manchesteru (0-0) Claudio Bravo doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Bardzo możliwe, że bramkarza nie zobaczymy już w tym sezonie w Premier League.

Zdjęcie Claudio Bravo /AFP

Premier League: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



- Prawdopodobnie nie będzie mógł grać przez kilka tygodni. Nie wiem, czy zagra jeszcze w tym sezonie - powiedział po spotkaniu z Manchesterem United Pep Guardiola.

Reklama

Claudio Bravo murawę musiał opuścić w 79. minucie. Między słupkami Manchesteru City zastąpił go Willy Caballero. Jak podają angielskie media, Chilijczyk doznał urazu łydki.

Bramkarz do ekipy "The Citizens" przeniósł się tego lata z Barcelony. Na Wyspach nie wiedzie mu się jednak najlepiej i często jest krytykowany. Do tej pory, w 22 meczach Premier League, tylko sześć razy zachował czyste konto.

W czwartkowych derbach Manchesteru padł bezbramkowy remis. "The Citizens" zajmują na tę chwilę czwarte miejsce w tabeli ligi angielskiej.



AK