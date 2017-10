Chirurg zaleca Zlatanowi Ibrahimoviciowi ostrożność

Chirurg Freddie Fu, który operował w maju kolano Zlatana Ibrahimovicia, przestrzegł szwedzkiego piłkarza Manchesteru United przed zbyt szybkim powrotem na boisko. - Było wiele przypadków pośpiechu, który miał złe konsekwencje - podkreślił.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović z pucharem za wygranie Ligi Europejskiej /AFP

- Zlatan jest bardzo silny, ale piłka nożna to sport kontaktowy. Jako lekarz chcę więc, aby na boisko wracał tak wolno, jak tylko to możliwe. Jedynie wtedy, gdy będzie w pełni sił - dodał.

Reklama

Ibrahimović, obchodzący we wtorek 36. urodziny, w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem "Czerwonych Diabłów". W 46 występach zdobył 28 goli. Urazu doznał w kwietniowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europejskiej z Anderlechtem.