Chelsea odrzuciła ofertę Bournemouth za Asmira Begovicia

Szefowie klubu Artura Boruca Bournemouth chcą pozyskać nowego bramkarza, ale Chelsea Londyn odrzuciła ich ofertę za Asmira Begovicia.

Zdjęcie Asmir Begović (z prawej) /AFP

Bośniacki bramkarz "The Blues" pełni funkcję rezerwowego i rzadko otrzymuje szansę gry. W obecnym sezonie rozegrał tylko cztery mecze i wszystko wskazuje na to, że musi liczyć się z siedzeniem na ławce rezerwowych już do końca sezonu.

Brytyjska prasa twierdzi, że Chelsea odrzuciła ofertę Bournemouth w wysokości 10 mln funtów.



Menedżer "The Blues" Antonio Conte chciałby zatrzymać Begovicia do końca sezonu, ale byłby gotów zezwolić na transfer jednak za wyższą kwotę.



29-letni Bośniak jest reprezentantem swojego kraju, a na Wyspach gra od 2005 roku. W Premier League zadebiutował w barwach Portsmouth, a w latach 2010-2015 grał w Stoke City. Latem 2015 roku podpisał czteroletnią umowę z Chelsea.

Bramkarzem Bournemouth jest Artur Boruc, któremu zresztą Begović strzelił kiedyś gola. Jesienią 2014 roku Bośniak pokonał naszego bramkarza w 13. sekundzie meczu, a pomógł mu w tym silny podmuch wiatru. Trafił dokładnie z 91,9 m, co jest najdłuższą odległością w historii, z jakiej zdobyto bramkę i dzięki temu trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.