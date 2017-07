Chelsea Londyn skompletowała transfer Alvaro Moraty

Klub mistrza Anglii - Chelsea Londyn przedstawił swojego nowego gwiazdora - Alvaro Moratę. Hiszpański napastnik przeszedł z Realu Madryt za 80 mln euro.

Zdjęcie Alvaro Morata /AFP

Morata podpisał pięcioletnią umowę i już wkrótce dołączy do kolegów na tournée w Azji.



Wcześniej Hiszpan był łączony z Manchesterem United. Chelsea była jednak bardziej zdeterminowana, a menedżer Antonio Conte przyznał, że to właśnie na pozyskaniu Moraty zależało mu najbardziej.



"Jestem bardzo szczęśliwy będąc tutaj. To niesamowite emocje zostać częścią tego wielkiego klubu. Chcę ciężko pracować, strzelić tak wiele bramek, jak tylko to możliwe, i wygrać jak najwięcej trofeów" - powiedział piłkarz, cytowany przez serwis internetowy klubu.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z transferu Alvara i witamy go u nas. Wierzymy, że da nam wielki impuls i nie możemy się już doczekać, kiedy zobaczymy go na boisku" - powiedział Michael Emenalo, dyrektor techniczny "The Blues".

Hiszpański napastnik jest czwartym zawodnikiem pozyskanym przez Chelsea w letnim oknie transferowym po: Tiemoue Bakayoko, Willym Caballero i Antoniu Ruedigerze.

MZ