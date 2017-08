W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat zainteresowania Barcelony ściągnięciem gwiazdy Chelsea Londyn Edena Hazarda. Trener "The Blues" Antonio Conte, wierzy, że Belg nie zdecyduje się opuścić londyńskiego klubu.

Zdjęcie Eden Hazard /AFP

"Eden Hazard to czołowy zawodnik, ale powtarzam, ja jestem szkoleniowcem zespołu i mogę jedynie wyrażać swoją opinię. Ostateczna decyzja należy do sterników klubu. Oczekuję, że Eden wciąż będzie grał w Chelsea. To nie jest odpowiedni moment, by tracić piłkarza" - powiedział Conte na łamach gazety "Metro".

Reklama

Hazard jest piłkarzem Chelsea od czerwca 2012 roku. Na Stamford Bridge przeszedł z francuskiego Lille za około 40 milionów euro. Z "The Blues" dwukrotnie zdobył mistrzostwo Anglii. Ma też na koncie triumf w Pucharze Ligi, a także w Lidze Europejskiej.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Chelsea Londyn nie zdoła zatrzymać Edena Hazarda? Wideo