Chelsea Londyn - Middlesbrough FC 3-0 w meczu 36. kolejki Premier League

Chelsea Londyn pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii. W poniedziałek pokonała Middlesbrough FC 3-0 w meczu 36. kolejki Premier League. Goście żegnają się z angielską ekstraklasą.

Chelsea Londyn podejmowała Middlesbrough FC ze świadomością, że zwycięstwo niezwykle przybliży ich do mistrzostwa Anglii. Trener Antonio Conte desygnował do gry bardzo ofensywny skład, z zaledwie trójką obrońców.

"The Blues" mogli rozpocząć ten mecz w sposób najlepszy z możliwych, gdyż już w drugiej minucie bliski zdobycia bramki był Marcos Alonso. Jego uderzenie trafiło jednak w poprzeczkę.

Gracze z Londynu mieli sporą przewagę nad rywalem, który miał problemy z wydostaniem się z własnej połowy. Nim upłynął kwadrans w dobrej sytuacji znalazł się Cesc Fabregas, ale jego strzał minął słupek bramki z niewłaściwej strony. Piłkę doskonale wyłożył mu Eden Hazard, który po chwili błysnął ponownie, a centymetrów zabrakło Diego Coście, by skierować piłkę do siatki.

Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem zrehabilitował się chwilę później, kiedy wykorzystał doskonałe dogranie Fabregasa i strzałem z kilku metrów pokonał bramkarza.



Niedługo potem londyńczycy niemal skopiowali bramkową akcję, z tym że w role Fabregasa i Costy wcielili się odpowiednio Nemanja Matić i Marcos Alonso. Przed przerwą swoje szanse mieli jeszcze Victor Moses i ponownie Alonso, lecz nie zostały one wykorzystane. Do szatni Chelsea schodziła z dwubramkowym prowadzeniem. Ich rywale oddali tylko jeden, w dodatku niecelny, strzał na bramkę Thibaulta Courtoisa.



Nie minęła minuta drugiej połowy, a Pedro huknął w poprzeczkę! W 52. minucie bardzo bliski zdobycia kolejnego gola był Costa, ale minimalnie spóźnił się do wstrzelonej przez Alonso piłki.

W 65. minucie "The Blues" rozegrali kapitalną akcję i zdobyli trzeciego gola. Rywalami "zakręcił" Hazard, podał do Fabregasa, a ten sprytnie dograł do Maticia, który przyjął piłkę na klatkę piersiową i wpakował ją do siatki między nogami bramkarza.

Kolejną okazję miał Victor Moses, ale tym razem bramkarz obronił.

Chelsea Londyn - Middlesbrough FC 3-0 (2-0)