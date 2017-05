Chelsea Londyn. Kibice żądają trybuny imienia Johna Terry'ego

John Terry, wieloletni kapitan Chelsea Londyn, być może doczeka się trybuny swojego imienia na przebudowanym stadionie. Taką petycje złożyli kibice londyńskiego klubu, chcący uhonorować zawodnika, który po sezonie pożegna się z "The Blues".

Zdjęcie John Terry /Jeff Gross /AFP

Chelsea planuje wybudowanie nowego stadionu, który ma stanąć w miejscu obecnego Stamford Bridge. Obiekt ma pomieścić aż o 20 tysięcy więcej widzów niż dotychczas, a termin oddania go do użytku to sezon 2021/22.

Kibice londyńskiego klubu złożyli petycje do jego władz, by jedna z trybun nowego stadionu została nazwana imieniem Johna Terry'ego.

Terry jest jedną z legend londyńskiej drużyny. Do klubu trafił w 1995 roku jako piętnastolatek, a w pierwszej drużynie zadebiutował już trzy lata później i od tamtej pory nieprzerwanie, z wyjątkiem dwumiesięcznego wypożyczenia do Nottingham Forrest, broni barw "The Blues".



Ma na koncie najwięcej rozegranych spotkań w historii klubu - zagrał w 686 meczach, strzelając 64 gole i zaliczając 29 asyst. Zaledwie osiem razy oglądał czerwoną kartkę, co jak na środkowego obrońcę jest bardzo dobrym wynikiem.

Z Chelsea czterokrotnie wygrywał ligę angielską, pięciokrotnie Puchar Anglii, a po razie Ligę Mistrzów i Ligę Europejską. O zwycięstwo w LM otarł się raz jeszcze, ale nietrafiony przez niego karny spowodował, że po trofeum sięgnął Manchester United.

