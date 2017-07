Chelsea Londyn chce pozyskać dwóch graczy Realu Madryt

Chelsea Londyn złożyła Realowi Madryt ofertę za Alvaro Moratę i Jamesa Rodrigueza. Propozycja opiewa na 150 milionów euro - donosi "Diario Gol".

Zdjęcie Alvaro Morata i James Rodriguez podczas meczu La Liga z CD Leganes /AFP

Londyńczycy od dłuższego czasu sondują możliwość pozyskania Alvaro Moraty. Do niedawna na Stamford Bridge brano jeszcze pod uwagę transfer Romelu Lukaku, ale Belg zdecydował się przyjąć ofertę Manchesteru United.



Chelsea nie chce jednak wykładać 90 milionów na samego Hiszpana, więc postanowiła przeprowadzić szerszą transakcję. Hiszpański dziennik "Diario Gol" twierdzi, że klub z niebieskiej części Londynu zamierza zaoferować Realowi aż 150 milionów euro w zamian za pozyskanie Moraty i Jamesa Rodrigueza.

Dziennikarze "Diario Gol" donoszą również, że prezydent "Królewskich" - Florentino Perez rozważy ofertę, bo potrzebuje pieniędzy na transfer Kyliana Mbappe, a AS Monaco nie puści rewelacyjnego nastolatka bez kwoty przekraczającej 100 milionów w europejskiej walucie.

Szanse na transfer Moraty do Chelsea wzrosły po tym, jak Manchester United zakomunikował, że doszedł do porozumienia z Lukaku. "Czerwone Diabły" były obok Chelsea najpoważniejszym kandydatem do pozyskania 24-letniego Hiszpana.

James, który ma trafić do Londynu w pakiecie z klubowym kolegą, ma jednak inne oferty i nie wiadomo, czy byłby w ogóle zainteresowany przenosinami na Wyspy. Dotychczas najpoważniejsze zainteresowanie Kolumbijczykiem wykazywało Paris Saint-Germain.

Morata w ubiegłym sezonie rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zdobył 20 bramek, zaliczając sześć asyst. James rozegrał 33 mecze, w których strzelił 11 goli i zaliczył 13 asyst. Duet przyczynił się do dubletu, który "Królewscy" wywalczyli zdobywając mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów.