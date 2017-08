Chelsea Londyn - Burnley FC 2-3 w 1. kolejce Premier League

Mistrz Anglii - Chelsea Londyn zaliczył falstart na inaugurację nowego sezonu Premier League. Londyńczycy przegrali u siebie z Burnley 2-3, a od 14. min grali w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę dostał Gary Cahill. W końcówce musieli sobie radzić w dziewiątkę, bo z boiska wyleciał także Cesc Fabregas.

Najpierw, po dośrodkowaniu z prawej strony Matthewa Lowtona, Sam Vokes uderzył nieczysto z półobrotu, lecz Thibaut Courtois leniwie lecącą piłkę przepuścił do bramki.



W 39. min Stephen Ward zaatakował z lewej strony, wymienił "klepkę" z Jackiem Corkiem i pięknym strzałem z kąta w dalszy róg podwyższył na 0-2!



Kibice na Stamford Bridge byli w jeszcze większym szoku w 43. min, gdy Sam Vokes idealnie wyskoczył w tempo do dośrodkowania z prawej strony Stevena Defoura i uderzył głową z sześciu metrów pod poprzeczkę!

Po centrze Williana Alvaro Morata wskoczył za linię obrońców i zagłówkował w lewy róg.



"The Blues" próbowali gonić wynik, ale na osiem minut przed końcem, po ataku podeszwą na nogę rywala, z boiska został wyrzucony Cesc Fabregas, który zobaczył drugą żółtą kartkę. W dziewiątkę odrobienie strat było właściwie niemożliwe. Udało się za to zdobyć kontaktową bramkę, co i tak było nie lada wyczynem! Cesar Azpilicueta podał prostopadle przed pole karne gości, Alvarto Morata przedłużył głową, a David Luiz z bliska wpakował nogą piłkę do siatki i natychmiast zaniósł ją na środek boiska, by nie tracić czasu przed wznowieniem gry!



1. kolejka Premier League:

