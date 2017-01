Chelsea - Hull City 2-0. Ryan Mason w szpitalu z pękniętą czaszką

Piłkarz Hull City Ryan Mason zakończył mecz z Chelsea Londyn z pękniętą czaszką. Anglik prosto z boiska trafił na stół operacyjny. Jego stan jest stabilny.

Zdjęcie Ryan Mason prosto z boiska trafił na stół operacyjny /PAP/EPA Premier League Chelsea Londyn - Hull City 2-0 w 22. kolejce Premier League

Już na początku spotkania 22. kolejki Premier League w Londynie doszło do nieszczęśliwego zderzenia Gary'ego Cahilla i Ryana Masona. Zawodnik gości poważnie ucierpiał.



Zderzenie wyglądało koszmarnie i od początku było wiadomo, że mogło dojść do bardzo poważnego urazu. Służby medyczne natychmiast udzieliły pomocy piłkarzom, którzy padli na murawę niczym rażeni piorunem.

Mason został podłączony do tlenu i na noszach zniesiony z boiska. Prosto z niego trafił do szpitala. Badanie wykazało, że ma pękniętą czaszkę i doszło do krwotoku, dlatego neurochirurdzy podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia operacji.



"Ryan jest w stabilnym stanie i pozostanie w szpitalu przez kilka dni" - poinformował późnym wieczorem w niedzielę klub z Kingston upon Hull.

25-letni piłkarz jest wychowankiem Tottenhamu. Od 2009 roku wypożyczany był do klubów niższych lig, a latem ubiegłego roku wykupili go szefowie Hull City za ok. 13 mln funtów, co stanowi klubowy rekord. Mason grał w młodzieżowych reprezentacjach Anglii i zaliczył też debiut w seniorskiej kadrze.