Chelsea. Antonio Conte ma otrzymać 200 mln funtów na wzmocnienia

Chelsea po wspaniałym debiutanckim sezonie Antonia Contego za sterami została mistrzem Anglii. Okazuje się, że Włoch ma teraz otrzymać 200 milionów funtów na wzmocnienia przed nowymi rozgrywkami.

"The Blues" zostali koronowani w piątek po zwycięstwie nad West Bromwich Albion 1-0.

Według "The Guardian" teraz Conte otrzyma 200 milionów funtów na wzmocnienia.

Roman Abramowicz, właściciel Chelsea, w ostatnich latach zdecydowanie ograniczył wydatki na transfery, ale podobno obecnie jest przygotowany na większe wydatki.

Włoski szkoleniowiec chce wzmocnić skład, a na to potrzeba pieniędzy.

Kto ewentualnie miałby wzmocnić ekipę mistrza Anglii?

W obronie pojawiłby się Virgil van Dijk. Obrońca Southampton FC nie gra z powodu kontuzji od stycznia, ale to nie zmniejsza zainteresowania jego osobą.

Z kolei w pomocy wymienia się Tiemoue Bakayoko. To jeden z liderów AS Monaco, które praktycznie już zapewniło sobie mistrzostwo Francji. W parze z N'Golo Kante, a więc najlepszym piłkarzem Premier League obecnego sezonu, mogliby stworzyć mocny duet.

Natomiast atak miałby wzmocnić Alvaro Morata, który zastąpiłby podobno odchodzącego Diega Costę. Hiszpan obecnie pełni rolę rezerwowego w Realu Madryt i jest z tego faktu niezadowolony. Tym bardziej, że jak pojawia się na murawie, to raczej nie zawodzi.

Ponadto pojawiło się też nazwisko Antoine'a Griezmanna. Francuz raczej jest łączony z ewentualnym transferem do Manchesteru United, ale może mistrzostwo zdobyte przez Chelsea przekonałoby go do przejścia na Stamford Bridge.



