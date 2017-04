Brighton & Hove Albion FC zapewniło sobie awans do Premier League

Piłkarze Brighton & Hove Albion FC pokonali 2-1 Wigan Athletic w 43. kolejce Championship i zapewnili sobie awans do Premier League. Na trzy kolejki przed końcem są liderem tabeli i mają 13 punktów przewagi nad miejscem premiowanym grą w barażach.

Zdjęcie Młody fan Brighton & Hove Albion /GLYN KIRK /AFP

Awans zespołowi swoimi bramkami zapewnili Solomon March oraz Glenn Murray. W ostatnich minutach rozmiary porażki zmniejszył Nick Powell, były gracz Manchesteru United.

"Mewy" do elity wracają po raz pierwszy od 1983 roku, kiedy to grali w ówczesnej First Division. Ich największym sukcesem do tej pory był awans do finału FA Cup, właśnie w 1983 roku.

W latach 90. klub był bliski upadku, lecz od 2000 roku rozpoczął marsz ku najwyższej klasie rozgrywkowej.



Do Premier League awansują dwa najlepsze zespoły, a cztery kolejne zagrają w play-offach o awans. Drugie miejsce zajmuje Newcastle United, z siedmiopunktową stratą do lidera.

W latach 2012-14 bramkarzem Brighton był Tomasz Kuszczak. Obecnie zawodnik FC Birmingham także znalazł się w pierwszym składzie swojego zespołu na mecz 43. kolejki Championship, lecz jego drużyna przegrała z Burton Albion FC 0-2.

Kuszczak w przerwie spotkania został zmieniony z powodu urazu. Cały mecz w barwach Birmingham zagrał za to Krystian Bielik. Po spotkaniu rezygnację ze stanowiska trenera drużyny Polaków złożył Gianfranco Zola.

WG