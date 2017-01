Branislav Ivanović blisko Zenitu Sankt Petersburg

Obrońca Chelsea Londyn, Branislav Ivanović jest o krok od transferu do Zenitu Sankt Petersburg - donosi "Sky Sports". Serb występuje na Stamford Bridge od 2008 roku.

Zdjęcie Branislav Ivanović w barwach londyńskiej drużyny /AFP

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Branislav Ivanović do Chelsea trafił właśnie z Rosji. Przed transferem do Londynu, w styczniu 2008 roku, grał w Lokomotiwie Moskwa. Londyńczyków kosztował wówczas 12 milionów euro.

Serb spędził w Chelsea dziewięć lat - zdobył dwa mistrzostwa Anglii, Puchar Europy, a także trofeum za triumf w Lidze Europejskiej. Kibice "The Blues" pamiętają bramki, które Ivanović strzelał w arcyważnych momentach - np. w finale Ligi Europejskiej z Benficą Lizbona.



"Sky Sports" donosi, że transfer reprezentanta Serbii to kwestia 24 godzin. Zawodnik musi ustalić warunki indywidualnego kontraktu, bo kluby doszły już do porozumienia.



Co ciekawe, Zenit nie potrzebuje wzmocnienia na prawą stronę defensywy, bo na tej pozycji występują Aleksandr Aniukow i Igor Smolnikow. Wygląda na to, że rosyjski klub chce się przygotować na emeryturę Aniukowa, który we wrześniu będzie obchodził 35. urodziny.



Za kadencji Antonio Conte, Ivanović nie ma wielu okazji do gry, częściej pojawia się w meczach pucharowych. Rozegrał 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach, dołożył bramkę i zaliczył asystę. 32-latek ma na koncie 92 spotkania w reprezentacji Serbii, dla której strzelił 12 bramek.

Zenit to wicelider rosyjskiej Premier Ligi i uczestnik Ligi Europejskiej. W 1/16 finału, Rosjanie zagrają z Anderlechtem Bruksela.