Brak awansu do LM nie będzie tragedią dla Manchesteru United

Brak awansu do LM tragedią dla Manchesteru United? "Nawet 3-4 lata bez gry w tych rozgrywkach nie odbiją się na prestiżu klubu" - powiedział menedżer Jose Mourinho.

Manchester United zajmuje po 30 rozegranych meczach Premier League dopiero piąte miejsce, które nie zapewnia gry o Ligę Mistrzów.



Wielu ekspertów uważa, że kolejny sezon "Czerwonych Diabłów" bez awansu do Champions League byłby dla klubu tragedią.



Jose Mourinho, szkoleniowiec zespołu, jest jednak innego zdania.



"Historia Manchesteru United jest tak bogata, a Manchester United jest o tyle większym klubem od tych, które występują w Lidze Mistrzów, że jeśli nie będziemy występowali w tych rozgrywkach przez dwa, trzy czy cztery lata, to w żaden sposób nie odbije się to na naszym prestiżu czy historii" - skomentował "The Special One".