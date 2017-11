Besiktas przyznaje, że jest zainteresowany Fellainim

Besiktas Stambuł jest zainteresowany pozyskaniem Marouane'a Fellainiego, przyznał przedstawiciel tureckiego zespołu.

Reprezentant Belgii cieszy się co prawda zaufaniem Jose Mourinha w Manchesterze United, ale nie przeszkadza to cały czas łączyć go z innym klubem.

Działacz Besiktasu Metin Albayrak przyznał teraz, że 29-letni pomocnik jest na jego liście transferowej.

"Fellaini jest w kręgu naszego zainteresowania, próbujemy go pozyskać, ale nie tylko jego" - powiedział Albayrak.

"To niejedyny piłkarz, którego obserwujemy, nasz dział skautingu ogląda 20 meczów tygodniowo. Mamy oko na kilku zawodników" - dodał.

Besiktas jest jedną z rewelacji tegorocznej Ligi Mistrzów. Turecki klub przewodzi w grupie G i brakuje mu tylko punktu, w dwóch ostatnich kolejkach, by zapewnić sobie awans do fazy pucharowej.



