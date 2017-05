Bernardo Silva na celowniku Manchesteru United

Pomocnik AS Monaco, Bernardo Silva znalazł się na celowniku Manchesteru United - donoszą angielskie media. 22-letni Portugalczyk strzelił 11 goli i zaliczył 12 asyst w tym sezonie.

Zdjęcie Bernardo Silva fetuje zdobycie bramki /AFP

Bernardo Silva był jednym z największych objawień AS Monaco w mistrzowskim sezonie. Portugalczyk strzelił 11 goli i zaliczył 12 asyst w tym sezonie. Nic więc dziwnego, że 22-latek stał się na łakomym kąskiem dla europejskich gigantów. Orędownikiem sprowadzenia Silvy do Manchesteru United jest menadżer "Czerwonych Diabłów" - Jose Mourinho.

"The Special One" i klub z Old Trafford muszą się liczyć ze sporym wydatkiem na wychowanka Benfiki Lizbona. Monaco, dwa i pół roku temu, zapłaciło za niego 15 milionów euro. W letnim okienku monakijczycy będą oczekiwali co najmniej dwukrotności tej kwoty. Umowa Bernardo Silva obowiązuje do czerwca 2020 roku.



Portugalczyk nie jest jedynym piłkarzem AS Monaco, którego łączy się z angielską Premier League. Chelsea Londyn chce sprowadzić z kolei Tiemoue Bakayoko, który odpowiadał za środek pola w zespole Kamila Glika.



Bernardo Silva to tylko jeden z celów Manchesteru United na letnie okienko transferowe. W orbicie zainteresować "Mou" są także Nemanja Matić z Chelsea, Antoine Griezmann oraz Jan Oblak z Atletico Madryt i Radja Nainggolan z Romy.