Manchester City oficjalnie potwierdził, że Benjamin Mendy zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Zawodnik najprawdopodobniej nie będzie mógł grać przez około pół roku.

Piłkarz jest już w Barcelonie, gdzie w piątek ma przejść operację kolana. Mendy doznał urazu w sobotnim starciu "The Citizens" z Crystal Palace (5-0).

- To dla niego bardzo frustrujące. Podobnie, jak i w przypadku Ilkaya Gundogana w zeszłym roku, jest mi smutno z jego powodu. Stracimy wiele. To wyjątkowy piłkarz przez radość jaką daje drużynie na boisku i poza nim. To duże osłabienie - powiedział trener angielskiej drużyny Pep Guardiola.

Mendy na początku tego sezonu został ściągnięty do Manchesteru City za 52 miliony funtów z AS Moncao. 23-latek tym samym stał się najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej. W tym sezonie zagrał dla "The Citizens" w pięciu meczach i zanotował jedną asystę.



