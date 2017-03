Bastian Schweinsteiger przechodzi do Chicago Fire

Koniec koszmaru Bastiana Schweinsteigera w Manchesterze United. Niemiecki pomocnik przenosi się do klubu Major Soccer League Chicago Fire.

Zdjęcie Bastian Schweinsteiger /AFP

Schweinsteiger ma podpisać kontrakt z Chicago Fire w przyszłym tygodniu. Według "Chicago Tribune" ma zarobić 4,5 miliona dolarów w 2017 roku. "Przez całą swoją karierę szukałem pozytywnych impulsów i chciałem pomagać osiągnąć coś wspaniałego. Nie inaczej jest z przeprowadzką do Chicago Fire. Po rozmowach z dyrektorem generalnym klubu Nelsonem Rodriguezem poznałem wizję i filozofię klubu. Chcę im pomóc w tym projekcie" - powiedział Schweinsteiger.



Trener Manchesteru United Jose Mourinho nie stawiał na 32-letniego zawodnika. W tym sezonie Schweinsteiger wystąpił w zaledwie czterech meczach, a Premier League ani razu. Ostatni raz na boisku pojawił się w 22 lutego tego roku, kiedy "Czerwone Diabły" grały w Lidze Europejskiej z Saint-Etienne (1-0).



Na Old Trafford trafił w lipcu 2015 roku. Wcześniej był zawodnikiem Bayernu Monachium, z którym zdobył wiele trofeów m.in. osiem razy zdobył mistrzostwo Niemiec, a w 2013 roku triumfował w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Niemiec występował przez 12 lat. W drużynie narodowej rozegrał 121 spotkań, w których strzelił 24 gole. Największy sukces w kadrze świętował w 2014, kiedy to Niemcy zdobyli Puchar Świata. W lipcu ubiegłego roku ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, a oficjalne pożegnanie Schweinsteigera miało miejsce 31 sierpnia w meczu z Finlandią.



"Pozyskaliśmy zawodnika, który grał na najwyższym poziomie" - stwierdził Nelson Rodriguez.



Zawodnikiem Chicago Fire jest znany z występów Legii Warszawa Nemanja Nikolić. Stołeczny klub sprzedał reprezentanta Węgier za około 3 miliony euro.

