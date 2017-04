Bartosz Kapustka na celowniku AS Roma?

Na palcach jednej ręki można policzyć występy Bartosza Kapustki w Leicester City. Sytuacja może jednak ulec zmianie, bo 20-letni pomocnik znalazł się na celowniku AS Roma.

W sierpniu ubiegłego roku Kapustka podpisał pięcioletni kontrakt z Leicester City. Mistrz Anglii zapłacił Cracovii za transfer utalentowanego zawodnika około 5 milionów euro. Polak był odkryciem euro 2016 i wydawało się, że w Leicester City jest dla rozwoju jego kariery idealnym klubem. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Kapustka ten sezon może uznać za stracony. Nazwisko Polaka sporadycznie pojawiało się w kadrze meczowej "Lisów". Reprezentant Polski występował głównie w zespole rezerw. Sytuacja nie zmieniła się nawet wówczas, gdy w Leicester City nastąpiła zmiana trenera - Claudio Ranieriego zastąpił Craig Shakespeare. Nowy szkoleniowiec również nie daje Kapustce szans na pokazanie swoich umiejętności.



Włoskie media informują, że zainteresowana Polakiem jest AS Roma. Wkrótce dyrektorem sportowym klubu ze stolicy Włoch ma zostać Ramon Rodriguez Verdejo, bardziej znany jako Monchi. Hiszpan po zakończeniu sezonu odchodzi z Sevilli ima trafić do Włoch. Monchi ściągnął do klubu z Andaluzji m.in. Grzegorza Krychowiaka. AS Roma była już zainteresowana Kapustką, kiedy ten występował jeszcze w Cracovii.

