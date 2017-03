Aston Villa. Aleksandar Tonew najgorszym piłkarzem w historii klubu

Były pomocnik Lecha Poznań, Aleksandar Tonew został wybrany najgorszym piłkarzem w historii Aston Villi. Wyboru, na łamach magazynu "Four-Four-Two", dokonali kibice "The Villans".

Zdjęcie Tonew (z lewej) w barwach drużyny z Birmingham /AFP

Championship - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Reprezentant Bułgarii występował w Lechu Poznań w latach 2011-2013 i był jednym z liderów "Kolejorza". Do Aston Villi przeniósł się za 3,2 miliona euro. Nie grał jednak regularnie, więc trafił na wypożyczenie do Celtiku Glasgow.



W 2015 roku rozwiązał umowę z klubem z Birmigham i przeprowadził się do Włoch. Grał dla Frosinone Calcio, a teraz występuje w FC Crotone.



Kibice na Villa Park wciąż jednak pamiętają o 27-latku. W głosowaniu magazynu "Four-Four-Two" wybrali Tonewa "najgorszym piłkarzem w historii klubu".



- Tonew przybył na Villa Park latem 2013 roku. Zarekomendował go m.in Stilijan Petrow. Niestety, okazał się pomocnikiem, który nie potrafił odebrać piłki, podać jej ani nawet dośrodkować. Jego strzały, które wcześniej dziurawiły bułgarskie siatki, w Anglii leciały wysoko nad bramką albo obok słupka. Nie przeszkadzało mu to jednak w tym, żeby co i rusz próbować swoich sił z dystansu. Drużyna wygrała tylko dwa spotkania z 17, w których przebywał na murawie. Następnie został wypożyczony do Celtiku, gdzie również sobie nie poradził - napisano w uzasadnieniu.



Aston Villa, która w 2016 roku spadła z Premier League, zajmuje 12. miejsce w Championship. Do premiowanego barażami o awans miejsca traci 11 punktów.



Aleksandar Tonew to etatowy reprezentant Bułgarii. Na koncie ma 23 mecze i pięć goli w seniorskiej kadrze.