Arsene Wenger: Ten sezon to nie katastrofa

Arenal wciąż walczy o to, aby zakończyć trwający sezon Premier League na miejscu dającym prawo gry w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. We wtorek "Kanonierzy", którzy plasują się na piątym miejscu, zmierzą się u siebie z Sunderlandem.

"Rozpoczęliśmy rozgrywki z myślą o tym, aby wygrać Premier League. Jeśli nie osiągasz założonego celu, to nigdy nie jesteś w pełni szczęśliwy. Z drugiej strony nie można powiedzieć, żeby ten sezon był katastrofą" - stwierdził trener Arsenalu Arsene Wenger.

Tytuł mistrza Anglii zapewniła już sobie Chelsea Londyn. Drugie miejsce na pewno zajmie Tottenham. Zacięta walka trwa o miejsce trzecie premiowane grą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Czwarta drużyna Premier League zagra w eliminacjach LM.



Obecnie na trzeciej pozycji jest Liverpool (73 pkt). Tuż za "The Reds" plasuje się Manchester City (72). Arsenal jest piąty (69). "The Citizens" i "Kanonierzy" mają jednak do rozegrania po jednym zaległym spotkaniu.

