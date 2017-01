Arsene Wenger odesłany na trybuny: Powinienem się zamknąć

Arsenal wygrał 2-1 z Burnley w niedzielnym meczu 22. kolejki Premier League. Spotkanie obfitowało w emocje, ponieważ dwa gole (po jednym dla każdego zespołu) padły już w doliczonym czasie gry, a Arsene Wenger, menedżer "Kanonierów", został odesłany na trybuny.

"Żałuję wszystkiego. Powinienem się po prostu zamknąć i iść do domu. Przepraszam" - kajał się po spotkaniu francuski trener.



"Nie powiedziałem nic złego. Powiedziałem coś, co słyszy się w futbolu każdego dnia i w dziewięciu przypadkach na 10 nikogo się za to nie wysyła na trybuny. Ja akurat wyleciałem" - stwierdził Wenger.

