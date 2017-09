Arsenal Londyn. Wenger: Styczniowe okno transferowe powinno zostać zniesione

Trener Arsenalu Londyn Arsene Wenger uważa, że powinno się zlikwidować styczniowe okienko transferowe. Jego zdaniem piłkarze nie koncentrują się wówczas na grze, a bardziej na tym, by znaleźć nowy klub.

Zdjęcie Arsene Wenger /AFP

Może to dotyczyć chociażby takich gracz jak Chilijczyka Alexisa Sancheza (Arsenal) czy Brazylijczyka Philippe Coutinho (Liverpool), którzy otwarcie mówili o tym, że chcą zmienić barwy, ale latem nie udało im się do tego doprowadzić.

Wenger jest przekonany, że tacy zawodnicy, wiedząc, iż kolejną szansę będą mieli w styczniu, już teraz prowadzą rozmowy z potencjalnymi klubami, a nie skupiają się na grze dla swojego obecnego klubu.

"Oni już myślą: +gdzie pójdę w styczniu+. On nie jest w stanie się skupić na grze, a właśnie takie ma przecież zadanie. Jeśli gramy w jednej drużynie, to wspólnie chcemy osiągnąć jakiś cel i trzeba na tym się skoncentrować w każdej minucie" - powiedział francuski menedżer beIN Sports.

Wcześniej wielu szkoleniowców z ligi angielskiej postulowało, by zamknąć okno przed rozpoczęciem sezonu, czyli w połowie sierpnia, a nie czekać do końca miesiąca.

Wenger uważa, że wprowadzenie jednego okna transferowego po zakończeniu sezonu, zapewni klubom stabilność i sprawi, że piłkarze skupią się na grze.

"Wszyscy narzekamy na to, że futbol stał się biznesem, ale my możemy coś z tym zrobić. To my ponosimy odpowiedzialność za grę. Idealnym rozwiązaniem byłoby okno transferowe, które zaczyna się tuż po ostatnim meczu sezonu, a kończyło 48 godzin przed pierwszym spotkaniem nowego sezonu" - powiedział.

Liga angielska rozegrała trzy kolejki, a liderem jest Manchester United.