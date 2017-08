Arsenal Londyn odrzucił ofertę Manchesteru City za Alexisa Sancheza

Manchester City był skłonny zapłacić za Alexisa Sancheza 50 milionów euro, ale Arsenal Londyn nie przyjął propozycji. Według angielskich mediów "Kanonierzy" zgodzą się na transakcje jedynie pod warunkiem, że oprócz określonej kwoty do ich klubu przeniesie się Raheem Sterling.

Zdjęcie Alexis Sanchez opuści Arsenal? /IAN KINGTON /AFP