Arsenal Londyn - Manchester City 2-2 w 30. kolejce Premier League

W sobotnim hicie Premier League Arsenal Londyn podzielił się punktami z Manchesterem City. Na Emirates Stadium padł remis 2-2. Cenny punkt dla "Kanonierów" uratował w 52. minucie Shkodran Mustafi.

Zdjęcie Theo Walcott (L) cieszy się ze zdobycia bramkia /ANDY RAIN /PAP/EPA

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Obie ekipy przed spotkaniem miały za sobą serię dwóch meczów bez zwycięstwa, której nie udało im się przełamać. Manchester City w ostatnich kolejkach zanotował trzy remisy, a Arsenal dwie porażki i remis. Podopieczni Arsene’a Wengera nie mają ostatnio najlepszej passy, a kibice "Kanonierów" domagają się zwolnienia szkoleniowca.

Spotkania fatalnie zaczęło się dla gospodarzy. Już w piątej minucie Manchester City wyszedł na prowadzenie. Po podaniu z głębi pola od Kevine de Bruyne’a, Leroy Sane wygrał pojedynek biegowy z Hectorem Bellerinem i mijając bramkarza posłał futbolówkę do siatki.

Tuż przed końcem pierwszej połowy Arsenal zdołał doprowadzić do remisu. Theo Walcott dostał dobra piłkę w polu karnym rywala i w dużym zamieszaniu pod bramką, wpakował ją do bramki rywala. Z wyrównania gospodarze nie mogli się jednak długo cieszyć. Dosłownie dwie minuty później "The Citizens" znowu wyszli na prowadzenie. David Silva świetnie odegrał piłkę do niepilnowanego Sergio Aguero, a ten pewnym strzałem na długi słupek pokonał Petra Cecha.

Tuż po przerwie "Kanonierzy" szybko zabrali się za odrabianie strat. Już w 52. minucie podopieczni Wengera strzelili gola na 2-2. Po dośrodkowaniu z rożnego, znakomicie głową uderzył Shkodran Mustafi.

Chociaż obie drużyny zaciekle atakowały bramkę rywala, kibice na Emirates Stadium nie zobaczyli już więcej goli. Obie drużyny ostatecznie podzieliły się punktami. Manchester City w tabeli zajmuje czwarte miejsce. Arsenal jest szósty.

Arsenal Londyn - Manchester City 2-2 (1-2)

Bramki: 0-1 Sane (5.), 1-1 Walcott (40.), 1-2 Aguero (42.), 2-2 Mustafi (52.)

Sędzia: A. Marriner