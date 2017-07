Arsenal Londyn - Chelsea Londyn 0-3 w sparingu

Dwa londyńskie kluby spotkały się dziś w towarzyskim spotkaniu rozegranym w Pekinie. Zdecydowanie lepsza okazała się Chelsea, która wygrała 3-0. Cały mecz na ławce rezerwowych Arsenalu spędził Krystian Bielik.

Krystian Bielik nie znalazł się w wyjściowym składzie Arsenalu i cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

Chelsea od początku spotkania miała przewagę, ale długo nie potrafiła udokumentować jej bramkami. Dopiero w 40. minucie Willian strzelił pierwszego gola w spotkaniu, uderzając z linii pola karnego. Piłka, zanim wpadła do bramki, odbiła się od słupka.



Niemal identyczną bramkę dwie minuty później zdobył Michy Batshuayi, który technicznym uderzeniem zaskoczył Davida Ospinę.



Ten sam piłkarz tuż po przerwie podwyższył na 3-0. Wykorzystał świetne dogranie Marcosa Alonso, który wyłożył mu piłkę przed pole karne, a ten pięknym strzałem zdobył trzecią bramkę dla "The Blues".



W przerwie meczu doszło do niecodziennej sytuacji, gdyż problemy z wejściem na boisko miał Olivier Giroud. Arbiter nie chciał dopuścić go do gry, gdyż ten... nie był wpisany do protokołu meczowego.

Arsenal Londyn - Chelsea Londyn 0-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Willian (40.), 0-2 Batshuayi (42.), 0-3 Batshuayi (49.)





