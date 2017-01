Arsenal - Crystal Palace 2-0. Olivier Giroud strzelił niesamowitego gola

Rok 2017 dopiero się rozpoczął, a już padł gol, który może wygrać plebiscyt na najpiękniejszą bramkę! Strzelcem niesamowitego gola był Olivier Giroud, który dał prowadzenie Arsenalowi w derbowym starciu 19. kolejki Premier League z Crystal Palace. "Kanonierzy" wygrali 2-0.

Zdjęcie Olivier Giroud strzela gola dla Arsenalu /PAP/EPA

Premier League - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

W 17. minucie Lucas Pérez wślizgiem przeciął akcję gości przed polem karnym "Kanonierów" i gospodarze błyskawicznie rozpoczęli kontrę. Piłka wędrowała jak po sznurku. Alexis Sanchez dośrodkował z lewej strony do nadbiegającego Oliviera Giroud, ale futbolówka leciała za plecy Francuza. Jedyne co mógł zrobić, to wysunąć nogę do tyłu i spróbować trafić piłkę piętą. Trafił idealnie!



Na nic zdała się parada Wayne'a Hennesseya. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Po prostu niewiarygodny gol!

Arsenal dominował i wypracowywał kolejne dobre okazje. W doliczonym czasie pierwszej części bardzo bliski podwyższenia na 2-0 był Sanchez, ale znakomitą interwencją gości uratował Hennessey.



W 56. minucie drugiego gola dla "Kanonierów" strzelił Alex Iwobi. Sanchez wyłożył piłkę Ignacio Monrealowi i choć jego dośrodkowanie przeciął Scott Dann, to obrońcy gości pogubili się i pozwolili skutecznie główkować Iwobiemu.

Dopiero po stracie drugiej bramki "Orły" rzuciły się do ataku. Arsenal był w opałach, ale Petr Czech najpierw sparował piłkę po "główce" Christiana Benteke, a po chwili nie dał się pokonać Yohanowi Cabaye. Nie był to jednak początek szturmu, lecz jedynie kilkuminutowy zryw. Faworyci szybko opanowali sytuację.

Tuż przed końcem doliczonego czasu gry mogli zdobyć kolejną bramkę, lecz Hennessey efektownie obronił strzał Alexa Oxlade-Chamberlaina.

Arsenal - Crystal Palace 2-0 (1-0)