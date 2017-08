Arsenal - Chelsea 1-1, karne 4-1 w Tarczy Wspólnoty

Arsenal Londyn zdobył Tarczę Wspólnoty, po tym jak po rzutach karnych (4-1) pokonał Chelsea. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1. Decydujące "jedenastki" zmarnowali bramkarz Thibaut Courtois oraz Alvaro Morata.

Zdjęcie Victor Moses (najbliżej bramki) strzela gola dla Chelsea /PAP/EPA

Przed meczem minutą ciszy uczczono ofiary pożaru w londyńskiej Grenfell Tower. Tragedia pochłonęła 80 istnień ludzkich.

W zespole "Kanonierów" zabrakło Alexisa Sancheza. Chilijczyk dopiero niedawno wznowił treningi z zespołem i menedżer Arsene Wenger zdecydował się jeszcze nie skorzystać z jego usług. Nie było także Mesuta Oezila.

Z kolei "The Blues" musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Edena Hazarda, natomiast Diego Costa nie znajduje się w planach Antonia Contego.



W siódmej minucie Arsenal przeprowadził groźną akcję. Lewą stroną przebił się Alex Iwobi, ale jego dośrodkowanie spod linii końcowej nie trafiło do żadnego kolegi, piłka po interwencji Thibaut Courtois i odbiciu się od N'Gola Kante wyszła tylko na rzut rożny.

Chwilę później po dośrodkowaniu Granita Xhaki "główkował" Danny Welbeck, jednak wprost w ręce Courtois.

"Kanonierzy" cały czas byli groźniejsi. W 22. minucie podopieczni Wengera wyprowadzili kontratak, który rozpoczął Hector Bellerin. W polu karnym Chelsea Welbeck wycofał piłkę do debiutującego w oficjalnym spotkaniu Alexandre'a Lacazette'a, który przymierzył z 14 metrów, ale trafił nią w słupek.

W 28. minucie doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. W polu karnym Arsenalu o górną piłkę walczyli Per Mertesacker i Gary Cahill. Niemiec nadział się na łokieć Anglika i z mocno zakrwawionym łukiem brwiowym musiał opuścił murawę. Zastąpił go Sead Kolaszinac, które debiutował w oficjalnym meczu "Kanonierów".



Zanim zmiana nastąpiła Chelsea przycisnęła. W 32. minucie prawą stroną przedarł się Victor Moses, ale jego strzał nogami obronił Petr Czech. Trzy minuty później na lewej stronie urwał się Pedro, który po kontuzji twarzy grał z maską niczym Zorro, jednak jego uderzenie sparował czeski bramkarz rywala.

Potem żółtą kartkę otrzymał Willian za symulowanie faulu w polu karnym - był lekki kontakt między nim i Bellerinem, ale Brazylijczyk w tym momencie już się przewracał.

Mistrzowie Anglii prowadzenie objęli w 46. minucie. Po rzucie rożnym wykonanym przez Williana, piłka została wybita przed pole karne, gdzie głową w "16" skierował ją z powrotem Cahill, a Moses wyskoczył przed obrońców i z bliska pokonał Czecha.

W 55. minucie doszło do zderzenia głowami pomiędzy Cahillem a Davidem Luizem w polu karnym Chelsea. Obaj jednak mogli kontynuować grę.

Arsenal próbował zmienić niekorzystny wynik. Po mocnym dośrodkowaniu Mohameda Elneny'ego, które okazało się strzałem, nie dał się jednak zaskoczyć Courtois.

Z kolei na kwadrans przed końcem belgijski bramkarz czubkami palców sparował na rzut rożny piłkę po uderzeniu Xhaki z dystansu.

Natomiast Conte wpuszczał na murawę nowych piłkarzy. Weszli Alvaro Morata, Antonio Ruediger.

10 minut przed końcem Pedro zaatakował od tyłu Elneny'ego i zobaczył czerwoną kartkę.

Dwie minut później był remis. Xhaka dośrodkował z rzutu wolnego, a Kolaszinac popisał się celną "główką" w polu karnym.

O tym, kto zwycięży zadecydowały rzuty karne, rozgrywane w nowatorskim systemie ABBA (każdą kolejkę zaczyna zawodnik innej drużyny). Oto jak strzelali kolejni zawodnicy:

Cahill (Chelsea): GOL. 0-1

Walcott (Arsenal): GOL. 1-1

Monreal (Arsenal): GOL. 2-1

Courtois (Chelsea): NIETRAFIONY. 2-1

Morata (Chelsea): NIETRAFIONY. 2-1

Oxlade-Chamberlain (Arsenal): GOL. 3-1

Giroud (Arsenal): GOL. 4-1



Arsenal - Chelsea 1-1 (0-0), karne 4-1

Bramki - Kolaszinac (82.) - Moses (46.).

Czerwona kartka: Pedro (80.)



Arsenal: Czech, Holding, Mertesacker (33. Kolaszinac), Monreal, Bellerin, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain, Welbeck (87. Nelson), Iwobi (67. Walcott), Lacazette (66. Giroud).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Kante, Alonso (79. Ruediger), Willian (83. Musonda), Batshuayi (74. Morata), Pedro.