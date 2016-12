Antonio Conte: Wolę zdobywać trofea, niż ustanawiać rekordy

Antonio Conte, menedżer Chelsea Londyn, ma nadzieję, że rekordowa seria zwycięstw zostanie przekuta przez jego piłkarzy na mistrzostwo Anglii.

Zdjęcie Antonio Conte /Clive Rose /Getty Images

Podopieczni Włocha, wygrywając w poniedziałek z AFC Bournemouth 3-0, odnieśli 12. zwycięstwo z rzędu w lidze, czym pobili klubowy rekord. Teraz brakuje im tylko dwóch, by wyrównać osiągnięcie Arsenalu Londyn, do których należy rekord Premier League. Stanie się tak, jeśli pokonają Stoke City i Tottenham Hotspur.

"Wolę zdobywać trofea, niż ustanawiać rekordy" - powiedział Conte na antenie Chelsea TV.

"Rekordy są ważne, ale nie do końca. Trzeba pisać historię, kiedy się wygrywa. Przejść do klubowej historii odnosząc 12 kolejnych zwycięstw, to jest fantastyczne. Razem z piłkarzami chcemy jednak więcej" - dodał.

