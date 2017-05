Antonio Conte "porwany" z konferencji prasowej

Po wygranym meczu z West Bromwich Albion (1-0), Antonio Conte został "porwany" przez piłkarzy Chelsea Londyn z konferencji prasowej. David Luiz i Diego Costa zabrali trenera na świętowanie do szatni.

Chelsea Londyn w przedostatniej kolejce Premier League, zapewniła sobie tytuł mistrza Anglii. "The Blues" wygrali na wyjeździe 1-0 z West Bromwich Albion. Zwycięskiego gola dla gości strzelił w 82. minucie Michy Batshuayi.



Na pomeczowej konferencji prasowej Antonio Conte dziękował klubowi za zaufanie i mówił o kluczowych momentach do wygrania tytułu. Nie dokończył jednak rozmowy z dziennikarzami, bo konferencję przerwali David Luiz i Diego Costa. Piłkarze wpadli do sali i zaczęli krzyczeć po włosku do trenera: "Idziemy! Mistrzowie, mistrzowie!".



Zawodnicy dosłownie "porwali" trenera z sali i zabrali go do szatni, żeby świętować zdobycie tytułu.



