Chelsea wygrała u siebie z Middlesbrough 3-0 w poniedziałkowym meczu Premier League. Gole dla gospodarzy strzelili Costa, Alonso i Matić. - Wykonaliśmy ogromny krok w kierunku mistrzostwa - powiedział trener "The Blues" Antonio Conte.

Zdjęcie Trener Chelsea Londyn Antonio Conte /PAP/EPA

"To dla nas ważna wygrana, zwłaszcza na tym etapie sezonu" - stwierdził Conte.



"Graliśmy z poświęceniem i było widać u nas chęć wygranej. To świetna sprawa strzelić trzy gole i stwarzać sobie kolejne okazje. Cieszy też to, że zachowaliśmy czyste konto" - podkreślił szkoleniowiec Chelsea.

Reklama

"The Blues" mają siedem punktów przewagi nad drugim Tottenhamem. Obie drużyny mają do rozegrania jeszcze po trzy spotkania. Jeśli drużyna ze Stamford Bridge pokona w piątek na wyjeździe West Bromwich Albion, to zapewni sobie szósty w historii klubu tytuł mistrza Anglii.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Antonio Conte: Ogromny krok w kierunku mistrzostwa. Wideo

Wyniki, terminarz i tabela Premier League