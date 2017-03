Antonio Conte na celowniku Interu i Barcelony, rozmawia z Chelsea

Chelsea Londyn prowadzi rozmowy z Antoniem Contem o przedłużeniu umowy po świetnym starcie włoskiego menedżera w Anglii, który z "The Blues" jest zdecydowanym liderem Premier League.

Włoskim szkoleniowcem mają być zainteresowane też inne kluby jak Inter Mediolan czy nawet FC Barcelona.

Chińscy właściciele Interu mają nadzieję, że uda im się przekonać Contego do powrotu do kraju, tym bardziej, że trener tęskni za swoją rodziną, która została we Włoszech.

Teraz doszły natomiast pogłoski o ewentualnym przejęciu Barcelony, z której wiadomo już, że po sezonie odejdzie Luis Enrique, ale według serwisu goal.com, Włoch nie był nigdy poważnie brany pod uwagę jako kandydat na szkoleniowca tego klubu.

Chelsea ma 10 punktów przewagi w tabeli nad drugim Tottenhamem Hotpsur, a do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze 11 kolejek. W zeszłym tygodniu Conte przyznał jednak, że tęskni za swoją żoną Elisabettą Muscarello i córką Vittorią, które dopiero w lecie mają do niego dołączyć w Anglii.

Inter chciał zatrudnić w roli szkoleniowca Diego Simeone, który odnosi teraz sukcesy z Atletico Madryt, a wcześniej występował we włoskim klubie.

W ostatnich tygodniach okazało się jednak, że szefowie Suning Holdings Group sondowali Contego jako pierwszy wybór przed Argentyńczykiem.

Wygląda jednak na to, że Włoch utnie wszystkie spekulacje uzgadniając nowe warunki z Chelsea. Obecny kontrakt Contego obowiązuje do 2019 roku.

