Antoine Griezmann ocenił szansę na przejście do Manchesteru United

Antoine Griezmann od dawna łączony jest z transferem do Manchesteru United. Piłkarz Atletico Madryt po raz pierwszy osobiście zabrał głos w tej sprawie. - Od zera do dziesięciu szanse transferu oceniam na sześć - powiedział francuskim dziennikarzom.

Manchester United zakończył sezon na szóstej lokacie Premier League. Fani i włodarze klubu są tym faktem rozczarowani, zwłaszcza, że miejsce to nie premiuje klubu z Old Trafford do gry w europejskich pucharach.

"Czerwone Diabły" wciąż mogą się jednak do nich zakwalifikować. Warunkiem jest zwycięstwo w środowym finale Ligi Europejskiej, w którym ich przeciwnikiem będzie Ajax Amsterdam.

Klub z Manchesteru szykuje ofensywę transferową i niemal pewne jest, że pozyska następne głośne nazwiska. Dużo mówi się o potencjalnym transferze Garetha Bale'a lub Jamesa Rodrigueza z Realu Madryt, numerem jeden na liście życzeń United jest jednak Atoine Griezmann z Atletico Madryt.

- Manchester United? Możliwe. Od jeden do dziesięciu szanse oceniłbym na sześć. To pierwszy raz, kiedy faktycznie o tym mówię - powiedział Griezmann we francuskim talk-show.

Francuz z pewnością kosztowałby angielskim klub niemałe pieniądze, ale o tym, że Manchester jest w stanie zapłacić za zawodnika niemal każdą kwotę przekonaliśmy się w zeszłym roku, gdy klub za 105 mln euro zakupił Paula Pogbę z Juventusu Turyn.

