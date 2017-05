Antoine Griezmann będzie kosztować 155 mln funtów?

Antoine Griezmann cały czas jest łączony z transferem do Manchesteru United. Według "Daily Mail" Francuz będzie kosztować aż 155 milionów funtów!

Skąd się wzięła tak kwota? Składa się na nią nie tylko opłata dla Atletico Madryt za napastnika, ale i pensja samego zawodnika. Griezmann stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem w Premier League.

Czy jednak "Czerwone Diabły" potrzebują w tym momencie snajpera i to tak drogiego w utrzymaniu?

Wątpliwości co do tego ma Michael Owen. Wychowanek Liverpool FC, który przez trzy lata występował też w Manchesterze United.

"Myślę, że Griezmann jest wspaniałym piłkarzem, oczywiście, że jest. Manchester United musi jednak rozważyć, czy wydać 80 milionów, kiedy ma się w kadrze Marcusa Rashforda" - powiedział Owen.

"To nie byłby dobry sygnał dla Rashforda, gdyby wybrano kogoś innego do roli napastnika. W tym momencie sytuacja dla Anglika jest perfekcyjna, ponieważ wie, że przed nim jest Zlatan Ibrahimović, ale ten nie będzie wiecznie grał. Jeśli Szwed podpisze nowy kontrakt, oczywiście uwzględniając sytuację z kontuzją, to będzie wspaniale dla Rashforda. Może w naturalny sposób zostać środkowym napastnikiem w miarę upływu czasu, a po roku Zlatan będzie myślał o przejściu na emeryturę. To będzie naturalny postęp" - dodał były napastnik.

