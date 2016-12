Anthony Martial zmieni Manchester United na Sevilla FC?

Anthony Martial może w zimowym oknie transferowym przejść z Manchesteru United do Sevilla FC, zdradził agent piłkarza.

Reprezentant Francji nie jest obecnie pierwszym wyborem w zespole "Czerwonych Diabłów", choć w poprzednim sezonie, swoim pierwszym na Old Trafford, był jej najlepszym strzelcem z 17 golami.

21-letni Martial w bieżącym sezonie zdobył zaledwie cztery bramki, a Jose Mourinho, menedżer MU, poradził napastnikowi, by poszedł za przykładem Henricha Mchitarjana, który po transferze z Borussii Dortmund, miał kłopoty w nowym otoczeniu, ale z biegiem czasu spisuje się coraz lepiej, jeśli chce wrócić do pierwszej jedenastki.

Portugalczyk nie chce stracić Martiala, jednak Philippe Lamboley, agent piłkarza, przyznał, że Francuza bardzo chce Sevilla i do porozumienia może już dojść w styczniu.

"Badamy ofertę Sevilii w szczegółach" - powiedział Lamboley na antenie hiszpańskiego radia ABCdeSevilla.

"Sevilla to bardzo dobry klub, zajmuje dobre miejsce w La Liga, gra w Lidze Mistrzów i ma bardzo dobrego szkoleniowca. To wszystko, co mogę powiedzieć" - dodał.

Martial trafił na Old Trafford w 2015 roku, gdy nie nie miał jeszcze 20 lat za 50 milionów euro, co uczyniło go najdroższym nastolatkiem w historii.

