Alvaro Morata wyłączony z gry na sześć tygodni

Z powodu kontuzji mięśnia uda Alvaro Morata nie będzie zdolny do gry przez około sześć tygodni. Hiszpański napastnik Chelsea Londyn urazu doznał w sobotnim ligowym meczu z Manchesterem City (0-1).

Zdjęcie Alvaro Morata /PAP/EPA

24-latek do londyńskiej drużyny trafił latem i szybko się w nią wkomponował. W siedmiu ligowych spotkaniach zdobył dla mistrzów Anglii sześć goli.

