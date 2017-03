Alexis Sanchez domaga się dwukrotnie wyższej pensji

Chilijski piłkarz Arsenalu Londyn Alexis Sanchez domaga się prawie dwukrotnie wyższego wynagrodzenia, w przeciwnym razie odejdzie z klubu - poinformował dziennik "The Guardian". Obecnie 28-letni pomocnik zarabia 130 tysięcy, a żąda 250 tysięcy tygodniowo.

Zdjęcie Alexis Sanchez (na pierwszym planie) /Alex Morton /Getty Images

Wiele wskazuje na to, że ultimatum, jakie postawił "Kanonierom" najlepszy strzelec zespołu w tym sezonie, to pretekst, aby móc przejść do klubu lokalnego rywala - Chelsea. "The Guardian" dowiedział się, że włoski trener "The Blues" Antonio Conte uczynił z Chilijczyka cel transferowy numer jeden.

Kontrakt Sancheza obowiązuje do końca przyszłego sezonu, ale reprezentant Chile jest sfrustrowany sytuacją w klubie i brakiem postępów drużyny, w której gra od trzech lat. Może więc przenieść się już tego lata, o ile Chelsea będzie skłonna złożyć Arsenalowi zadowalającą ofertę. Zainteresowane sprowadzeniem Sancheza są też m.in. Paris Saint-Germain, Juventus Turyn i Inter Mediolan.

Po 29 kolejkach Premier League Arsenal jest szósty w tabeli z 50 punktami, choć ma do rozegrania jeszcze dwa zaległe mecze. Chelsea zgromadziła 69 "oczek" w 28 spotkaniach i jest liderem.