Alex Sandro blisko transferu do Chelsea Londyn

Lewy obrońca Alex Sandro jest coraz bliżej transferu z Juventusu Turyn do Chelsea Londyn. Według mediów, "The Blues" zapłacą za Brazylijczyka rekordową kwotę w historii klubu - 60 milionów funtów.

Zdjęcie Alex Sandro /AFP

Juventus zaproponował Aleksowi Sandro przedłużenie umowy do 2022 roku (obecna wygasa z końcem czerwca 2020 roku) i podwyżkę zarobków do 75 tysięcy funtów tygodniowo. "Stara Dama" chce dostać szybką odpowiedź od agentów zawodnika, czy przyjmuje ofertę.



Dla Chelsea Brazylijczyk jest głównym celem transferowym, jeśli chodzi o skrzydłowych. Mistrz Anglii jest na tyle zdeterminowany, żeby pozyskać 26-letniego piłkarza, że są gotowi "przebić" ofertę Juventusu. Sprawa ma się rozstrzygnąć w najbliższych kilku dniach. Jeśli negocjacje potoczą się po myśli Chelsea, to Sandro będzie pierwszym dużym transferem klubu ze Stamford Bridge w letniej przerwie.



Brazylijczyk może zostać najdroższym piłkarzem w historii Chelsea. W styczniu 2011 roku "The Blues" kupili za 50 milionów funtów Fernando Torresa z Liverpoolu.



Na celowniku "The Blues" jest także inny zawodnik Juventusu Leonardo Bonucci.



Na liście życzeń trenera Chelsea Antonio Conte są także: napastnik Evertonu Romelu Lukaku, środkowy obrońca Southampton Virgil van Dijk i pomocnik AS Monaco Tiemoue Bakoyoko.

Reklama

RK