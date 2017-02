Agent Wayne'a Rooneya prowadzi rozmowy w Chinach

Paul Stretford, agent Wayne'a Rooneya, prowadzi w Chinach rozmowy na temat przyszłości swojego klienta, poinformowały brytyjskie media.

Zdjęcie Wayne Rooney /AFP

Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem kapitana Manchesteru United mają być m.in.: Evergrande Kanton, Beijing Guoan, Jiangsu Suning i Tianjin Quanjian.

Według brytyjskich mediów Rooney miałby zarabiać w Chinach nawet milion dolarów tygodniowo, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie.

Jednakże pozostaje mało prawdopodobne, aby 31-letni napastnik sfinalizował swój transfer do wtorku 28 lutego, kiedy w Chinach zamyka się okno transferowe.

Ostatnio piłkarz nie występował w barwach "Czerwonych Diabłów" z powodu kontuzji, co jeszcze wzmogło spekulacje na temat jego odejścia z Old Trafford.

- Musicie się jego o to zapytać - powiedział do dziennikarzy Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów", o przyszłości Rooneya.

- Oczywiście nie mogę zagwarantować, że tutaj zostanie. Nie mogę zagwarantować, że ja tutaj będę w następnym tygodniu, to jak mam zagwarantować, że piłkarz zostanie tutaj na następny sezon? Jedyne, co mogę zagwarantować, to, że jeżeli Wayne kiedyś stąd odejdzie, to nie dlatego, że ja będę chciał, aby opuścił klub - dodał.

- Nigdy nie naciskałbym albo próbował naciskać legendę tego klubu do wyboru jego przeznaczenia. Dlatego musicie zapytać samego Wayne'a, czy widzi siebie w Manchesterze United do końca kariery, czy wybierze inny wariant. To nie jest pytanie do mnie, ponieważ ja jestem zadowolony, że go mam - mówił Mourinho.

Kontrakt Rooneya z "Czerwonymi Diabłami" obowiązuje do połowy 2018 roku z możliwością przedłużenia o kolejny.