Adam Lallana najlepszym angielskim piłkarzem 2016 roku

Niespodziewanie Adam Lallana z Liverpoolu został uznany najlepszym angielskim piłkarzem 2016 roku. Wyboru dokonali kibice Premier League.

Zdjęcie Adam Lallana /AFP

Adam Lallana z Liverpoolu wygrał plebiscyt na najlepszego angielskiego piłkarza 2016 roku - poinformowała tamtejsza federacja (FA). W głosowaniu z udziałem kibiców drugie miejsce zajął Jamie Vardy z Leicester City, a trzecie Wayne Rooney z Manchesteru United.

28-letni Lallana, czołowy obecnie piłkarz reprezentacji Anglii, zwyciężył zdecydowanie. Otrzymał 39 procent głosów, Vardy - 12, a najlepszy w dwóch poprzednich edycjach plebiscytu Rooney - 8 procent.

"Otrzymanie tej nagrody to wielki zaszczyt. W ostatnich trzech latach zwycięzcami byli Wayne Rooney i Steven Gerrard, co tylko pokazuje, jak wielkim jest to osiągnięciem" - powiedział Lallana cytowany na oficjalnej stronie FA.