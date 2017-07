Radosław Kawęcki: Chcę odzyskać rekord Europy

Radosław Kawęcki niemal z każdej wielkiej imprezy wracał z medalem. W trwających mistrzostwach świata w Budapeszcie najważniejszym celem polskiego pływaka jest jednak ustanowienie rekordu Europy na 200 m stylem grzbietowym.

Dorobek Kawęckiego jest imponujący. Od 2012 roku trzy razy z rzędu zostawał mistrzem Europy (Debreczyn 2012, Berlin 2014, Londyn 2016) oraz dwukrotnie wicemistrzem świata (Barcelona 2013, Kazań 2015). W stolicy Katalonii przy okazji ustanowił także rekord Europy.

Najlepszym rezultatem w historii Starego Kontynentu mógł się chwalić przez blisko trzy lata. W kwietniu 2016 roku odebrał mu go Jewgienij Ryłow. Niespełna 21-letni obecnie Rosjanin później wynik ten jeszcze poprawiał i teraz rekord wynosi 1.53,81. To o 0,43 s szybciej niż rezultat Kawęckiego w Barcelonie.

- Moim celem w Budapeszcie jest pobicie rekordu Europy. Jeśli tego dokonam, to medal każdego koloru będzie mnie cieszył. Natomiast, jeśli okazałbym się najlepszy, ale rekordu nie poprawił, to czułbym lekki niedosyt - powiedział Kawęcki.

Jego przygotowania do zbliżających się mistrzostw przebiegły bez większych zakłóceń.

- Po igrzyskach w Rio de Janeiro miałem trzy i pół tygodnia przerwy, następnie wróciłem do normalnych treningów. Do grudnia przede wszystkim bardzo dużo pływałem. Potem włączaliśmy inne elementy, jak siłownia. Wszystko to nie różniło się znacząco w stosunku do poprzednich lat, ale kilka mniejszych, nowych elementów się znalazło - zdradził.

Olimpijskie zmagania w Brazylii Kawęckiemu, jak i niemal wszystkim polskim pływakom, kompletnie nie wyszły. Blisko 26-letni głogowianin niespodziewanie odpadł już w eliminacjach.

- To, co wydarzyło się na igrzyskach, do listopada mocno we mnie siedziało. Dopiero kiedy w Windsor w Kanadzie obroniłem tytuł mistrza na świata na krótkim basenie, mogłem o wydarzeniach z Brazylii naprawdę zacząć myśleć w kategoriach wypadku przy pracy - przyznał trzykrotny mistrz świata i sześciokrotny mistrz Europy na pływalni 25-metrowej.

W stolicy Węgier oprócz Ryłowa największymi rywalami Kawęckiego będą Amerykanin Ryan Murphy oraz Australijczyk Mitch Larkin, czyli mistrz i wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro. Finał 200 m stylem grzbietowym zaplanowano na piątek 28 lipca.